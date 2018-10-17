“Dolguyu yaptırdıktan 6 sene sonra yüzüm alerji oldu”
Şarkıcı Aydın, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Aydın, yaşadığı pişmanlıkları canlı yayında anlattı.
İşte Kuşum Aydın'ın açıklamalarından satır başları...
Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti.
Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum.
6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum.
Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla...
Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı.
Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de.
Ben kendimle barıştım. Bu benim çektiğim bir ceza. Çünkü cillop gibi çocuktum. Kendime bunu yaptım.
Garip olan 5 kişi el ele estetiğe gittik. 5'i de benden daha star. Hepsi daha da cillop gibi oldular. Ben olamadım.
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