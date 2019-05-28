"Dolandırıldım" demişti... Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı
Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Y.'nin kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Eşyaları teslim alamadığını belirten ünlü oyuncuya, Y.'den karşı atak geldi.
Sabah’ın haberine göre; Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Faturaları delil olarak sunan Y.'nin şikâyeti üzerine Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.
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