Dolandırıcılık iddialarıyla gündemde Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir?

61 yaşındaki Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü kendisinden 27 yaş küçük olan Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Düğün görüntülerinin ardından Murat Akınca ilgili şoke eden iddialar geldi. Zerrin Özer ile 3 yıldır beraber olmasına rağmen hiç görüntü vermeyen Akınca’nın daha önce pek çok kadınla ilişki yaşadığı ve bu kadınları dolandırdığı iddiaları 2. Sayfa programına damga vurdu.

KENDİSİNİ BAŞKA BİR KİMLE TANITIYOR



Murat Akıncı'nın kendisini dolandırdığını ifade eden Seda Hanım, Murat Akınca’nın kendisini başka bir kimlikle tanıttığını söyledi ve şu bilgileri verdi: “Kendisi 16 Kasım 1984 doğumlu. Ben bu adamla Mahmut Atalay adı ile tanıştım. Kardeşi Amerika'da okuyordu. Onun işlemlerini hallettik, o vasıta ile tanıştık. Benden 1000 TL borç aldı. ‘Akşama vereceğim’ dedi, gerçekten verdi. Bu güven yaratma adımıydı. Sonra bir gün 'kardeşim için para lazım' dedi. O kadar çok para transferi oldu ki aramızda... Bu arada annesi de her fırsatta 'Çok yardımcı oldun, Allah razı olsun' diyor. Kendilerini çok zengin gösteriyorlardı.



Murat ile evlilik gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendisinin anlatamayacağım derecede büyük şeyleri var. Ben tehditleri başlayınca onu tanıdım.

Türkiye'nin tanınmış mafya adamlarının yanında çalıştığı için tehditlerle bezdirmeye çalıştı. 1,5 yıl içinde benden aldığı para 400 bin TL civarında oldu. Benim bir çocuğum var, benim çocuğumu ölümle tehdit etti. Okuluna kadar her şeyi araştırmış. Tüm mesaj kayıtları mahkemede var.

Nüfus kayıtlarına baktığınızda adı Murat Akıncı olarak çıkıyor. Annesiyle beraber gözümün önünde para alıp, harcamaya gittikleri gün en çok canımı acıtan.

İnanamayacağınız kadar korkunç tehdit ve davranışları var. Annesi hakkında da suç duyurum var. Çünkü hesaplar onun adına.

Zerrin Özer ile fotoğrafını görünce çok sevindim. Gökte ararken, yerde buldum kendisini. 2016 yılından beri peşindeydim.

Bu anlatabildiklerin Zerrin Hanım'ın duyduklarının 10'da 1'i. Malını kaptırmasın. Murat Akıncı, çocuklarının nafakalarına kadar alan bir adam. Benim adımı duyduğu zaman çok çekineceğini biliyorum. Benim elimde o kadar çok belge var ki... Bu zaman kadar ortaya çıkmamasının nedeni de yüzünü göstermek istememesidir.”



Murat Akınca ile ilgili iddialara yenileri eklenmeye devam ediyor.