Dolandırıcılık iddialarıyla gündemde Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDolandırıcılık iddialarıyla gündemde Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir?
GeriMagazin Dolandırıcılık iddialarıyla gündemde Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
18.06.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Dolandırıcılık iddialarıyla gündemde Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolandırıcılık iddialarıyla gündemde Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir?

Zerrin Özer - Murat Akınca evliliği haberleri dolandırıcılık iddialarıyla gölgede kaldı. Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan 3 kadın, Murat Akınca’nın kendilerini dolandırdığı söyledi ve şok eden iddialarda bulundu. Peki, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir?

61 yaşındaki Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü kendisinden 27 yaş küçük olan Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Düğün görüntülerinin ardından Murat Akınca ilgili şoke eden iddialar geldi. Zerrin Özer ile 3 yıldır beraber olmasına rağmen hiç görüntü vermeyen Akınca’nın daha önce pek çok kadınla ilişki yaşadığı ve bu kadınları dolandırdığı iddiaları 2. Sayfa programına damga vurdu.

KENDİSİNİ BAŞKA BİR KİMLE TANITIYOR

Murat Akıncı'nın kendisini dolandırdığını ifade eden Seda Hanım, Murat Akınca’nın kendisini başka bir kimlikle tanıttığını söyledi ve şu bilgileri verdi: “Kendisi 16 Kasım 1984 doğumlu. Ben bu adamla Mahmut Atalay adı ile tanıştım. Kardeşi Amerika'da okuyordu. Onun işlemlerini hallettik, o vasıta ile tanıştık. Benden 1000 TL borç aldı. ‘Akşama vereceğim’ dedi, gerçekten verdi. Bu güven yaratma adımıydı. Sonra bir gün 'kardeşim için para lazım' dedi. O kadar çok para transferi oldu ki aramızda... Bu arada annesi de her fırsatta 'Çok yardımcı oldun, Allah razı olsun' diyor. Kendilerini çok zengin gösteriyorlardı.

Murat ile evlilik gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendisinin anlatamayacağım derecede büyük şeyleri var. Ben tehditleri başlayınca onu tanıdım.
Türkiye'nin tanınmış mafya adamlarının yanında çalıştığı için tehditlerle bezdirmeye çalıştı. 1,5 yıl içinde benden aldığı para 400 bin TL civarında oldu. Benim bir çocuğum var, benim çocuğumu ölümle tehdit etti. Okuluna kadar her şeyi araştırmış. Tüm mesaj kayıtları mahkemede var.
Nüfus kayıtlarına baktığınızda adı Murat Akıncı olarak çıkıyor. Annesiyle beraber gözümün önünde para alıp, harcamaya gittikleri gün en çok canımı acıtan.

İnanamayacağınız kadar korkunç tehdit ve davranışları var. Annesi hakkında da suç duyurum var. Çünkü hesaplar onun adına.
Zerrin Özer ile fotoğrafını görünce çok sevindim. Gökte ararken, yerde buldum kendisini. 2016 yılından beri peşindeydim.

Bu anlatabildiklerin Zerrin Hanım'ın duyduklarının 10'da 1'i. Malını kaptırmasın. Murat Akıncı, çocuklarının nafakalarına kadar alan bir adam. Benim adımı duyduğu zaman çok çekineceğini biliyorum. Benim elimde o kadar çok belge var ki... Bu zaman kadar ortaya çıkmamasının nedeni de yüzünü göstermek istememesidir.”

Murat Akınca ile ilgili iddialara yenileri eklenmeye devam ediyor.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Sıfır makyaj Hülya!
Yıllara meydan okuyor!
Denizde zor anlar!
Serenay Türkiye'ye döndü!