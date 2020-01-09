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Haber Giriş: 09.01.2020 - 18:06,Son Güncelleme:/

‘Dolabında uzun etek yok’ yorumu olay oldu

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‘Dolabında uzun etek yok’ yorumu olay oldu

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'un mini etekli fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu.

Pınar Altuğ önceki gün Instagram hesabından gençlik yıllarına ait fotoğrafı, ‘1992 annemin evindeki odam’ notuyla paylaştı.

‘Dolabında uzun etek yok’ yorumu olay oldu

Altuğ’un bu fotoğrafına ünlü şarkıcı Cenk Eren ‘Yok kardeşim kadının dolabında uzun etek yok’ yazdı.  Eren’in yaptığı bu yoruma ünlü oyuncunun bazı takipçileri tepki gösterdi.
‘Dolabında uzun etek yok’ yorumu olay oldu

Eleştirileri gören Cenk Eren hemen bir açıklama yaptı:
Ben 20 yıllık dostluğumuza ve her zamanki espri yaklaşımlarımıza istinaden ve bizim aramızda espri konusu olan mini etekle ilgili yorum yaptım. Bunun üzerine telefonlaşıp gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olmaz” 
‘Dolabında uzun etek yok’ yorumu olay oldu



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