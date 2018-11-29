Doha’nın onur konuğu Engin
Engin Altan Düzyatan, Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen ve her yıl birçok Hollywood yıldızını ağırlayan Ajyal Film Festivali için davet aldı. Ünlü oyuncu, organizasyona onur konuğu olarak katıldı.
BİRKAÇ yıldır hem oyunculuğu hem de sunuculuğu ile hayli önplanda olan Engin Altan Düzyatan, yabancı ülkelerin sinema sektörlerinin de yakın takibine girdi. Düzyatan son olarak Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen 6. Ajyal Film Festivali’ne davet edildi.
HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA BİR ARAYA GELECEK
Dün başlayan festivale onur konuğu olarak katılan, aynı zamanda yarışma bölümünde jüri üyeliği yapacak olan oyuncu, organizasyon kapsamında birçok Hollywood yıldızıyla bir araya gelecek. O yıldızlar arasında bir döneme damga vuran “Lost” dizisinin oyuncularından Evangeline Lilly ile “Harry Potter” serisinin Draco Malfoy’u Thomas Andrew Felton da yer alıyor.
3 Aralık’a kadar sürecek festival nedeniyle dün Katar’a uçan Engin Altan Düzyatan, şunları söyledi: “Yetenekli genç nesillerin yaratıcı, bağımsız ve kendini ifade edebilecekleri en iyi platformlardan biri sinemadır.
Bu anlamda Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen Ajyal Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılmaktan mutluluk duyuyorum.”
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