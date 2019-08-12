Doğumu bekliyor
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan, eşi Ali Erel ile önceki gün Etiler’de görüntülendi.
Doğumunun her an gerçekleşebileceğini belirten Bakan, bu yüzden bayram tatilini İstanbul’da geçireceğini söyledi. Bebeğinin ismini söylemek istemeyen oyuncu, “Sürpriz olsun” demekle yetindi. Oyuncu, Çağla Şıkel’in Bodrum’daki fiyat pahalılığından yakınmasıyla ilgili de “Biz genelde halk plajı tarafında takılıyoruz. O fiyatlar bize vurmadı. Pahalı yerlere gitmedik” dedi.
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