DoÄŸuma gÃ¼nler kala ringe Ã§Ä±ktÄ±

DoÄŸuma günler kala ringe çÄ±ktÄ±
Atakan ile eÅŸinin videosu tartÄ±ÅŸma yarattÄ±...
Milli boksÃ¶r Ã‡aÄŸan Atakan Arslan, 2017 yÄ±lÄ±nda Serap Korkmaz ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.
Ä°lk bebeklerine kavuÅŸmak iÃ§in gÃ¼n sayan Ã§ift, sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±klarÄ± video ile tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.
HamileliÄŸinde 37 haftayÄ± geride bÄ±rakan Serap Korkmaz, eÅŸi ile ringe Ã§Ä±ktÄ±.
O anlarÄ±n videosunu Instagram'da takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.
Atakan Arslan da aynÄ± videoyu "EÄŸitim anne karnÄ±nda baÅŸlar... Denemeyin!" notu ile sayfasÄ±nda yayÄ±nladÄ±...
Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±ma gelen yorumlardan bazÄ±larÄ±...
- Ay iÃ§im gitti. BebeÄŸe bir ÅŸey olacak yapma ÅŸÃ¶yle hareketler. (mrdezybk)
- GerÃ§ekten hamile mi diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim deÄŸil hani (aaysyrgn)
- Allah korusun! (ebru_silali23)
- Bu hareketler tehlikeli deÄŸil mi? (dilitatl)
- Aaa! HiÃ§ olacak iÅŸ deÄŸil... Ã‡ok tehlikeli, bÃ¼yÃ¼k cesaret. YapmamalÄ±sÄ±nÄ±z kesinlikle! (778esra)
- Allah korusun. Aksilik Ã§Ä±kar, Ã¼zÃ¼lÃ¼rsÃ¼nÃ¼z...Daha hafif sporlar yapsa daha iyi olmaz mÄ±? (zehraaaaayyy)
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