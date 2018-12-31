Doğu Demirkol kimdir, hangi filmlerde oynadı?
Doğu Demirkol, son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerden biri oldu. BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yapan ve Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminde bambaşka bir karaktere bürünen Doğu Demirkol, ilk olarak sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmalarla tanınmıştı. Peki, Doğu Demirkol kimdir, hangi filmlerde oynadı?
Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.
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