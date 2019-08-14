Doğru orantı mühim
Ece Seçkin de mayo trendine uyanlardan... Peki ne kadar başarılı?
Genç popçularımızdan Ece Seçkin “Mayoyu plajda giyerim” demişti...
Beach-club’da sahneye çıkınca “Burası da sahil sayılır” motto’suyla hareket edip o da giymiş mayoyu.
Tarzına gelirsek; üzerine giydiği kaftan sahneye yakışan cinsten.
Ancak belindeki kuşak belini ve kalçasını olduğundan kalın göstermiş. Daha farklı bir kemer olabilirdi. Bir de aksesuvarlarda biraz daha cesur olunabilir.
Aksesuvar önemli: Ece’nin tasarımının benzerini giyen Jennifer Lopez, kemer tercihi ve yüzükleriyle kıyafete farklı bir boyut katmış.
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