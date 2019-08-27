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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- 
27.08.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Doğduğu mağarayı ziyaret eden Tatlıses gözyaşlarını tutamadı

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Doğduğu mağarayı ziyaret eden Tatlıses gözyaşlarını tutamadı

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses, yapmayı planladığı otel için geldiği Şanlıurfa’da, doğduğu mağaranın yer aldığı evi ziyaret etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, "İbrahim Tatlıses’ın doğduğu mağara insanlar gelip görsünler. Urfa’ya turist akımı olsun, birçok kişi tepeden inerken ben mağaradan geldim" dedi.

Türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi işbirliği ile restore edilerek müzeye dönüştürülmesine karar verilen doğduğu mağaranın içinde olduğu evi ziyaret etti. Hızmalı Mahallesi’ndeki tek katlı evin içinde olan mağarayı görmek için bölgeye gelen Tatlıses’e, halk yoğun ilgi gösterdi. Tatlıses, doğduğu mağarayı görünce ağlayıp, duygusal anlar yaşadı. Mağaranın restore edilip turizme kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatlıses, "Ben İbrahim Tatlıses olarak bu mağarada doğdum. Daha sonra bu hale geldim. Buna Allah’ın mucizesi diyelim. Benim en büyük arzum. Bu evi turizme kazandırmak, Urfa’ya turist akını olsun. Birçok kişi tepeden inerken ben bu mağarada dünyaya geldim" diye konuştu.

TATLISES GÖBEKLİTEPE’DEN İŞ İNSANLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Temasları kapsamında 12 bin yıllık tarihe sahip UNESCO Dünya Kültürel Mirası’nda yer alan Göbeklitepe’yi de gezen Tatlıses, kentin turizmde hak ettiği yere gelmesi için gönüllü turizm elçiliğini yaptığını söyledi. Göbeklitepe hakkında yetkililerden bilgi alan Tatlıses iş insanlarına çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"Şanlıurfa’mız her şeyi ile bulunmaz bir değer. 12 bin yıllık Göbeklitepe’miz de buna dahil. Ben buradan tüm iş insanlarına Şanlıurfa’ya yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum. Ben de bir otel yapacağım. Turizm bacasız fabrikadır. Kar getiren bu yatırım için Şanlıurfa’ya gelecek iş insanları tam da doğru adresi bulmuş olacaklar. Bununla birlikte yetkililerimize seslenerek İzmir’den, İstanbul’dan ve Ankara’dan Şanlıurfa’ya direkt seferler düzenlenmesini talep ediyorum. Uçaklarımız çevre illere değil, Göbeklitepe’nin merkezi olan Şanlıurfa’ya insinler" diye konuştu.

Doğduğu mağarayı ziyaret eden Tatlıses gözyaşlarını tutamadı


 

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