Doğa’dan kadın programı
Doğa Bekleriz, Türkiye’nin ilk interaktif kadın programıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Bekleriz, Koza TV’de mağaza müşterilerinin de katılımıyla ünlü konuklarını ağırlıyor.
Eski model, oyuncu ve sunucu Doğa Bekleriz, sunumu ve yapımı kendisine ait olan ‘Doğa’nın Seçtikleri’ adlı bir program yapmaya başladı.
FAZLA KİLOLARI VERİP İŞE BAŞLADI
Doğum sonrası fazla kilolarını kısa sürede vererek zayıflayan Bekleriz, haftanın iki günü ekranlarda olacak. Evlendikten sonra Mersin’e yerleşip mesleğine ara veren ve şimdilerde 1 yaşına giren oğlu Yağız Hasan’ı büyüten güzel sunucu, programını Adana’daki bir beyaz eşya mağazasında interaktif olarak gerçekleştirecek.
PROGRAMA TÜM KADINLARI 'BEKLERİZ'
Doğa Bekleriz, mağazayı gezen müşterilerin de katılacağı programda birçok meslek grubundan ünlü isimleri ağırlayacağını belirterek ¨Hayallerinin peşinde koşan ve bunları yaşları kaç olursa olsun gerçekleştirmiş farklı meslek dallarından kadınları konuk olarak ağırlayacağım. Ayrıca oğlumu büyütürken bir yandan da TV formatları yazdım. Zamanla bunları hayata geçirip özellikle kadınlarımıza yoğun içerikli bilgiler eşliğinde bir anlamda rehberlik edebileceğime inanıyorum¨ dedi.
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