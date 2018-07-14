Doğa Rutkay kimdir, kaç yaşında?
Kerimcan Kamal ile evli olan Doğa Rutka, ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Kerimcan Kamal, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu mutlu haberin basında yer alması ardından Doğa Rutkay’ın hayatı yeniden gündeme geldi. Peki, usta oyuncu Rutkay Aziz’in kızıDoğa Rutkay kimdir, kaç yaşında?
Aslen Ankaralı olan Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde dünyaya geldi. Babası Rutkay Aziz’in yolundan gitti ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aşkım Aşkım, Pembe Patikler ve Avrupa Yakası gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Güldür Güldür Show’da farklı tiplemelerle izleyici karşısına çıkmaya devan eden Doğa Rutkay, televizyoncu ve yazar Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlendi. Çift, Piraye ve Rutkay isimli ikiz bebeklerine 2018 temmuz ayında kavuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle