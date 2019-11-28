Doğa Rutkay: Can işiyle mi fiziğiyle mi buralara geldi
Doğa Rutkay önceki gün Nişantaşı’ndaki özel bir davette görüntülendi. Oyuncu kolay yoldan şöhret olanları eleştirdi.
Doğa Rutkay, “Eşimle, onlara ‘köşeyi döndüm şöhret oldumcular’ diyoruz. Çok kolay şimdi ünlü olmak, biz konservatuvar bitirdik. Şimdi sosyal medyanın gücüyle popüler olmak çok kolay, onlara şöhret değil de popüler demek daha doğru” dedi. Rutkay, yurtdışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman’la ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Can Yaman’ı tanımıyorum, işiyle mi fiziğiyle mi buralara geldi bilmiyorum. Onunla ilgili hep ‘etten barikatlar’ diye haberler okuyorum. Hollywood’da da aktörler böyle etten duvarla mı bir yere gidiyorlar?”
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