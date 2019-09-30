DJ Maga kimdir? Beren Saat ve DJ Maga aşk mı yaşıyor?
Beren Saat sosyal medyada paylaşılan, Fransız DJ Maga ile yan yana göründüğü fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu. Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu onaylayan Beren Saat, bir süredir DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemdeydi. Peki, DJ Maga kimdir? Beren Saat ve DJ Maga aşk mı yaşıyor?
DJ Maga, Fransa'da dünyaya geldi ve hayatının büyük çoğunluğunu kültürler arasında seyahat ederek geçirdi. Yılın yarısı Güney Fransa'da geçiriyor, burada kariyeri üzerine yoğunlaşıyor.
Yılın geri kalanını ise Dubai'de, geri kalanını ise Mikonos’da geçiriyor. DJ Maga, müzik kariyerinde çoğunlukla etnik ve organik seslerden beslendiğini söylüyor.
Maga, yaklaşık 2 yıldır üretim yapıyor ve Akumandra'da (Meksika) '' Destinesia '' adlı bir parça yayınladı, ayrıca Voyeur Music'te (Londra) ilk EP "Regata" adlı eserini yayınladı. DJ Maga ismi Türkiye’de ise Beren Saat ile duyulmaya başladı. İkilinin bir eğlence mekanında çekildiği fotoğraf “aşk” söylentilerin neden oldu. Beren Saat sosyal medyada paylaşılan, Fransız DJ Maga ile yan yana göründüğü fotoğraf için “Evet, o fotoğraftaki benim” dedi.Beren Saat’in bu yanıtı Doğulu ile boşanacağı ve DJ Maga ile aşk yaşadığı iddialarını kuvvetlendirdi.
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