DJ Maga kimdir?
Gündemdeki haberler ardından DJ Maga'nın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Hayatının çoğunu kültürler arasında seyahat ederek geçiren DJ Maga, 2 yıldır kendi müziğini üretiyor. İşte, DJ Maga ile ilgili diğer bilgiler
DJ Maga, Fransa'da doğdu ve hayatının çoğunu kültürler arasında seyahat ederek geçirdi. Yılın yarısı Güney Fransa'da geçiriyor, burada kariyeri üzerine yoğunlaşıyor
Yılın geri kalanını ise Dubai'de, geri kalanını ise Mikonos’da geçiriyor. DJ Maga, müzik kariyerinde çoğunlukla etnik ve organik seslerden beslendiğini söylüyor.
Maga, yaklaşık 2 yıldır üretim yapıyor ve Akumandra'da (Meksika) '' Destinesia '' adlı bir parça yayınladı, ayrıca Voyeur Music'te (Londra) ilk EP "Regata" adlı eserini yayınladı.
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