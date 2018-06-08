Dizi setinde taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı. O kız konuştu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.06.2018 - 06:46, Son Güncelleme:

Dizi setinde taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı. O kız konuştu

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Dizi setinde taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı. O kız konuştu

Sette Talat Bulut’un kendisini taciz ettiğini öne süren Ö.Ş., “Şöhret için neden namusumu ortaya koyayım? Hayalim kostüm tasarımcılığı, şöhret olmak gibi bir niyetim hiç yok” dedi.

Yasak Elma’ dizisinin setinde ünlü oyuncu Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö. Ş., olayı yargıya taşıdı. Bulut iddiaları reddetti, yapımcı Fatih Aksoy ise “Hasıraltı etmem” dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ö.Ş., olayı Habertürk Gazetesi'nden Bülent İpek'in sorularına şu yanıtları verdi:

- Sette ne yaşandı?
Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim. Önce “Düzeltme”, sonra “Arka tarafa gidip düzeltelim” dedi. Bir odaya girdi, lavabo olmadığını söyleyip koridordaki camdan kravatına baktı. Düzeltmemi istedi. Kravatını tuttuğum esnada dudağımdan öptü, “Bir daha ellemezsin” dedi.

- Nasıl tepki verdiniz?
Şok yaşadım, hemen tepki veremedim. Üst kata çıkınca yapım ekibine bildirdim durumu. Sonra konuştuğum kişiyi yanına çağırıp gecikmenin nedenini sordu. Çekimler sürdü ama ben çalışamadım. Uygulayıcı yapımcımıza söyledim. “Arkandayız. Bu yaşadığın cezasız kalmamalı” dediler. Olay perşembe günü oldu. Salıdan itibaren sosyal medyadan yaydım. Bir daha kimsenin başına gelmesini istemiyorum.

- Neden 5 gün beklediniz?
Yapımcının görüşme ricası üzerine bekledim. O da yanımda olduğunu söyledi, hukuki yollara başvurmamı önerdi. Sosyal medyadan paylaştım, ertesi gün savcılığa da gittim. Basının konuya eğilmesi cesaretlendirdi açıkçası. Tazminat davası açmadım, para istemiyorum. Sadece cezalandırılmasını istiyorum.

- Daha önce de böyle bir yaklaşımı olmuş muydu?
Bana karşı olmamıştı. Herkesle şakalaşırdı. 2 hafta oldu bu dizinin setinde çalışmaya başlayalı. Ama set çalışanlarını öpüyor, şakalaşıyormuş. Sonra başka hikâyeler duymaya başladım. Ekipten bir kızı öpmüş dudağının kenarından.

Dizi setinde taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı. O kız konuştu- Hollywood’daki #MeToo hareketinden etkilendiniz mi?
Hayır, bu olay başıma geldikten sonra öğrendim.

- Şöhret olmak istediğinizi söyleyenler de var?
Ben kötü bir şey yapmadım. Taciz edilen, mağdur olan benim. Şöhret olmak için neden namusumu ortaya koyayım? Kesinlikle oyunculuğa filan geçmek istemiyorum. İleride kostüm tasarımcısı olmak istiyorum.

- Talat Bey, “Dudağından öptüğümü ispatlasın” diyor...
Sette bana şahitlik yapacak insanlar var. Gören herkes şahitlik yapacak. Zaman, tüm gerçekleri ortaya çıkaracak.

Ö.Ş.’NİN SEVGİLİSİ R.: HEP YANINDA OLACAĞIM

- Sevgilinizin davadan vazgeçmesi için sizi aramışlar...
Ertesi gün Bulut’un menajeri Derya Hanım aradı. Yanlış anlaşılma olduğunu, görüşmek istediğini söyledi. Talat Bey oturup bir orta yol bulmak istiyormuş. Kabul etmedim. İddia edildiği gibi “Kahraman olacağım, bütün kadınların haklarını koruyacağım” demedim.

- “Kim evlenir bu kızla?” gibi bir cümlesi var...
Kendisi de 20 yaşında olduğunu söylüyor. Psikolojisini düşünüyor mu? Ben hep onun yanında olacağım. Bu cümle akıl alır gibi değil. “Öptüğümü ispatlasın” demiş. Dudağından öpünce iz mi kalıyor?

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