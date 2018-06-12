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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
12.06.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

'Sette taciz' iddiasında yeni gelişme...'Dizi oyuncuları tanıklık yapacaklar' Avukatı açıkladı

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'Sette taciz' iddiasında yeni gelişme...'Dizi oyuncuları tanıklık yapacaklar' Avukatı açıkladı

'Yasak Elma' dizisinin setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia ederek savcılığa şikayette bulunan kostüm asistanı Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder, Talat Bulut’un yapmış olduğu açıklamaların gerçeklikle ve hukuki realite ile hiçbir alakası bulunmadığını, savunmalarının içeriğinin saldırgan ve agresif nitelikte olup müvekkilini karalamaktan ibaret olduğunu söyledi.

Talat Bulut’un yaptığı açıklamalar üzerine, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde basın açıklaması yapan avukat Sibel Önder şunları söyledi: “Müvekkilim kostüm sorumlusudur. Genç yaşında mesleğini severek yapmaktadır. Görevi başında tacize uğraması sebebi ile bir çok kadının yaptığı gibi susmayı değil, kadınların makus talihine baş kaldırmayı seçmiş olması müvekkilimin popülarite peşinde koşan bir kadın değil de bedenine ve ruhuna sahip çıkan güçlü bir kadını temsil ettiğini göstermektedir. Her beş kadından biri, cinsel tacize maruz kalıyor.

"Sette taciz" iddiasında yeni gelişme..."Dizi oyuncuları tanıklık yapacaklar" Avukatı açıkladı
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“KENDİSİNİ HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR”
Talat Bulut, ‘söz konusu şikayeti neden 5 gün sonra yaptı’ şeklindeki beyanı ile kendisini haklı gibi göstermeye çalıştı. Neyse ki kanunumuz tacize uğrayan mağdurların yaşadıkları travmayı da hesaplayarak şikayet üzerine 6 ay olarak belirlemiştir. Ve yine Talat Bulut açıklamasında, ‘set ekibindeki arkadaşlara sarılıp öperim’ şeklinde beyan vermiştir. Türk Ceza Kanunu açıktır. Cinsel tacizi her türlü davranış ile cinsel yönden rahatsız edilmesi olarak tanımlar. Yani eylem mağdurun rızası dışında gerçekleşmeli ve mağduru rahatsız etmelidir. Talat Bulut’un menajeri, müvekkilimin erkek arkadaşını uzlaşma sağlanması amacı ile arandığı gerçeğini dahi inkar etmiştir. Tarafların kullandıkları cep telefonlarının baz ve görüşme kaydı ile söz konusu inkarın asılsızlığı ortaya çıkacaktır. Müvekkilim yaşadığı travma sebebi ile görevini yerine getirirken aynı olayı tekrar tekrar yaşayacaktır. Müvekkilim sessiz kalarak bir çok kadının maruz kaldığı taciz ve istismar eylemlerine baş kaldırarak kadınların sessizliğini kırmıştır. Bu açıklamalarım, cinsiyetler arasında mücadeleye yönelik değil! Bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Kadının bedenine, ruhuna, benliğine saygı duyan, kadına şiddete ve tacize karşı sesini yükseltebilecek cesarete ve güce sahip kadınlara olduğu kadar erkeklere de ihtiyacımız var. Talat Bulut hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, konu yargıya intikal etmiştir.”

Sette taciz iddiasında yeni gelişme...Dizi oyuncuları tanıklık yapacaklar Avukatı açıkladı


“DİZİ OYUNCULARI DA TANIKLIK YAPACAKLAR”
Savcılık tarafından şu anda dosyanın incelendiğini söyleyen avukat Sibel Önder, “Şüphelinin ifadesi alınmak üzere kendisine tebligat gönderilmiştir. Yakın zamanda ifade vermek için adliyeye gidecektir. Tanıklarımız da var. Onlar da, şüpheli ifade verdikten sonra en yakın zamanda ifade verecekler. Müvekkilime fazlasıyla destek var. Çünkü bir çok kadının başına gelen bir olay. Müvekkilim de bu konuda artık isyan etmiştir. Ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak, ‘işimi kaybedeceğim’ korkusunu yaşayıp sessiz kalmak yerine, kendi vücut bütünlüğünü ve kadınlık gururunu kurtarmak için baş kaldırmıştır. Dizideki bütün oyuncularımız da müvekkilime destek veriyor. Her biriyle teker teker görüştük ve tanıklık yapacaklarını söylediler. Durumları ve koşulları uygun olduğu süre içerisinde desteklerini sağlayacaklar. Bunlara dizi oyuncuları ve çalışanlar da dahil” dedi

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