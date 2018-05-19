Dizi ekibine icra şoku
STAR TV’de yayınlanan Avlu dizisinde hapishane sahnelerinin çekildiği Sancaktepe’deki dizi setini icra memurları bastı.
Dizi setini tahliye edilmek istendi. Dizinin yapımcısı Limon Film, araziyi kiraladıkları şirketle gerçek sahibi olan şirket arasındaki anlaşmazlıktan mağdur olduklarını belirterek tahliyenin durdurulmasını talep etti.
Limon Film Sancaktepe’deki 550 metrekaresi kapalı, 1795 metrekaresi açık olan alanı 23 Ekim 2017’de Makro Mikro Basın Yayın Reklam şirketinden kiraladı. Limon Film’in avukatlarının iddiasına göre, cezaevi sahnelerinin çekilebilmesi için 4 ayda 1 milyon 800 bin TL harcanarak dekor inşa edildi. Kira bedelinin yanı sıra harcanan elektrik ve su bedelleri de Makro Mikro Basın Yayın Reklam Şirketi’ne ödendi. Ancak 4 Mayıs 2018’de dizi setine İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nden icra memurları geldi. Setin bulunduğu arazi için tahliye kararı set çalışanlarına tebliğ edildi.
KİRACI ŞİRKETTEN KİRALADILAR
Limon Film’in avukatları yaptıkları araştırmada, dizi seti olarak kiralanan yerin asıl sahibinin Merpa Yapı Malzemeleri şirketi olduğunu tespit etti. Makro Mikro Basın Yayın Reklam şirketi bu araziyi 5 yıl önce kiralamıştı. Ancak Merpa Yapı Malzemeleri şirketi hak iddia ederek dizi seti için tahliye kararı çıkartmıştı. Limon Film’in avukatları İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuruda, Merpa Yapı Malzemeleri şirketiyle anlaşmaya çalıştıklarını belirterek tahliye kararının durdurulmasını talep etti.
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