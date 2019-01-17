Dizi çekmek perişanlık
GUPSE Özay, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın “Buluşmalar” etkinliği kapsamında genç sinemacı adaylarıyla bir araya geldi.
Sabancı Center’da “Ayrımcılığı çeken bilir” adlı toplantıda konuşan ünlü oyuncu, “Benim zaten filmlerimde kadın-erkek ayrımcılığıyla ilgili derdim vardı, şimdi o algı kırılıyor. ‘Wonder Women’ler hatta ‘Hayalet Avcıları’nın bile kadınlar versiyonu büyük ilgi görüyor” dedi.
Uzun süredir dizilerde rol almayan Özay, nedenini şöyle açıkladı: “Dizinin enteresan zorluğu var. Her hafta uzun metraj film gibi, perişanlık bence. Dijital platformlarda yayınlanan dizilere ise sıcak bakıyorum. Stok çekiyorsun ve yayınlanıyor. Reytingi, kurulu yok. Ayrıca internete bir şeyler karalıyorum.”
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