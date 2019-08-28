Divalık dersi
Bülent Ersoy’un Harbiye Açıkhava’da giydiği bu kostüm gol olmaz da ne olur?
Kabul edelim: Oturmuş bir Bülent Ersoy tarzı var. Dramatik makyajı, otrişleri ve tülleriyle o farklı bir ekol. Saygı duyarım ve yorum konusunda topa girmem.
Ama bu zamana kadar gördüğüm en modern, en şık, en havalı kostümünü görünce dayanamadım.
Divanın Swarovski taşlarla süslenmiş transparan detaylı ipek tül elbisesi şahane.
Semih Doğruer imzalı tasarımın yapımı 40 gün sürmüş, belli oluyor. Çünkü işçiliği kusursuz görünüyor.
Kristal eldivenleri ve üzerine aldığı kap da elbiseye sofistike bir bütünlük katıyor.
Başındaki Sevil Savaş imzalı saç tasarımı da çok havalı.
Başka bir diva, Jennifer Lopez, Met Gala’da bu tarz bir başlık kullanmıştı.
Ama bu ışıltılı parça Ersoy’un saçlarıyla bütünleşince ortaya daha farklı ve etkileyici bir hava çıkmış.
Tepeden tırnağa alkışı hak eden bir kostüm. Divalığın dersini veriyor gerçekten.
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