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Hande CAN - Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Dişi matador (MELİSA ŞENOLSUN)

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Dişi matador (MELİSA ŞENOLSUN)

Pantolonun duruşu, boyu ve özellikle bel dekoltesi Melisa Şenolsun’un dolgun hatlarına çok yakışmış.

Fakat üzerindeki ceketi sevemedim. Vücuduna göre ceketin boyu kısa kalmış.
Pantolonun beli biraz daha yüksek ya da ceketin boyu bir tık daha uzun olsaydı, bu “arada kalmış” görüntü olmayacaktı.
Ayrıca ceketin omuz detayı da vücuduna göre düşük kalmış.
İçine büstiyer giyip ceketin önünü açık kullansaydı, bu matador görüntüsünden çıkıp elegan bir duruş sergileyebilirdi.

Dişi matador (MELİSA ŞENOLSUN)

 

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