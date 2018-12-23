Dışarıdan çok değişik bir hayatımız varmış gibi geliyor ama...
Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, Anatolium Marmara AVM'de düzenlenen etkinlikte ilginç itiraflarda bulundu...
GİZLİ HAYRANI ÖZGE'Yİ ŞAŞIRTTI
Etkinlik başlamadan önce Özge Ulusoy'un gizli bir hayranından oyuncak bebek ve kalpli ayıcık geldi. Ulusoy, hayranlarının karşısına çıktığında gelen hediyeleri görünce çok şaşırdı. Hediyeleri gönderenin kim olduğunu bilmediğini söyleyen güzel manken, şaşkınlığını gizleyemedi.
GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUM
Özellikle gençlere tavsiyeler veren Ulusoy, "Ben paramın kıymetini bilirim. Çünkü kendi paramı kazanıyorum ve geleceğe yatırım yapmaya çalışıyorum. Müsrif bir insan değilim. Çalışarak, emek harcanarak kazanılan para çok kıymetli" dedi.
AKŞAM 10.30'DA YATARIM
Düzenli bir hayatı olduğunu söyleyen Özge Ulusoy, "Dışarıdan çok değişik bir hayatımız varmış gibi geliyor ama akşam 10 buçukta yatağa girerim. Sabah da erken kalkıp sporumu yaparım. Yiyip kilo almayanlardan değilim. O yüzden çok spor yapıyorum" diye konuştu.
EVDE ÇOK AĞLADIM
Ünlü sunucu "Hayatta sizi en çok zorlayan şey neydi. Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz" sorusuna, "Benim de sıkıntılarım, sorunlarım oluyor. Duygusal kırgınlıklar yaşıyorum ya da yaşatılıyor bana. Çok sık oluyor hatta, hayatımızdaki bazı insanlar yüzünden. Her seferinde bir öncekini düşünüyorum, 'Ben neler atlattım ama bu da geçecek' diyorum. Tabii ki kolay olmuyor. Dışarıda gülmek zorundayım ama evde gidip ağlıyorum. Her insan gibiyim" diye yanıt verdi.
YEMEK YAPMAYI EVLENİNCE ÖĞRENECEĞİM
Yemek yapmayı bilmediğini anlatan Ulusoy, "Çok isterim bir tencere yemek yapayım, sofralar kurup misafir ağırlayayım ama öyle bir hayatım ne yazık ki yok. Yemek yapmayı evlenince öğreneceğim herhalde" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle