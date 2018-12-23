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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.12.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Dışarıdan çok değişik bir hayatımız varmış gibi geliyor ama...

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Dışarıdan çok değişik bir hayatımız varmış gibi geliyor ama...

Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, Anatolium Marmara AVM'de düzenlenen etkinlikte ilginç itiraflarda bulundu...

GİZLİ HAYRANI ÖZGE'Yİ ŞAŞIRTTI
Etkinlik başlamadan önce Özge Ulusoy'un gizli bir hayranından oyuncak bebek ve kalpli ayıcık geldi. Ulusoy, hayranlarının karşısına çıktığında gelen hediyeleri görünce çok şaşırdı. Hediyeleri gönderenin kim olduğunu bilmediğini söyleyen güzel manken, şaşkınlığını gizleyemedi.

Dışarıdan çok değişik bir hayatımız varmış gibi geliyor ama...

GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUM
Özellikle gençlere tavsiyeler veren Ulusoy, "Ben paramın kıymetini bilirim. Çünkü kendi paramı kazanıyorum ve geleceğe yatırım yapmaya çalışıyorum. Müsrif bir insan değilim. Çalışarak, emek harcanarak kazanılan para çok kıymetli" dedi.

AKŞAM 10.30'DA YATARIM
Düzenli bir hayatı olduğunu söyleyen Özge Ulusoy, "Dışarıdan çok değişik bir hayatımız varmış gibi geliyor ama akşam 10 buçukta yatağa girerim. Sabah da erken kalkıp sporumu yaparım. Yiyip kilo almayanlardan değilim. O yüzden çok spor yapıyorum" diye konuştu.

EVDE ÇOK AĞLADIM
Ünlü sunucu "Hayatta sizi en çok zorlayan şey neydi. Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz" sorusuna, "Benim de sıkıntılarım, sorunlarım oluyor. Duygusal kırgınlıklar yaşıyorum ya da yaşatılıyor bana. Çok sık oluyor hatta, hayatımızdaki bazı insanlar yüzünden. Her seferinde bir öncekini düşünüyorum, 'Ben neler atlattım ama bu da geçecek' diyorum. Tabii ki kolay olmuyor. Dışarıda gülmek zorundayım ama evde gidip ağlıyorum. Her insan gibiyim" diye yanıt verdi.

YEMEK YAPMAYI EVLENİNCE ÖĞRENECEĞİM
Yemek yapmayı bilmediğini anlatan Ulusoy, "Çok isterim bir tencere yemek yapayım, sofralar kurup misafir ağırlayayım ama öyle bir hayatım ne yazık ki yok. Yemek yapmayı evlenince öğreneceğim herhalde" dedi.

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