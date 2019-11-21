Direniş beyazperdede
Nejat İşler, Murat Şeker’in yeni filmi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’de rol alacak. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan filmde oyuncu, Kuva-yı Milliye’nin Kadıköy grubunun lideri Şehit Mehmed’i canlandıracak.
YÖNETMEN Murat Şeker, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu “Ya İstiklal Ya Ölüm” adıyla beyazperdeye taşıyacak. Filmde Fenerbahçe’nin Kadıköy grubunun Kuva-yı Milliye’ye silah temin etmesi ve General Harrington Kupası’nda İngiltere Milli Takımı’nı 2-1 yendiği maç da yer alacak. Şeker, başrol için önceki gün Nejat İşler’le el sıkıştı. Ünlü oyuncu filmde Kuva-yı Milliye’nin Kadıköy grubunun lideri Şehit Mehmed karakterine hayat verecek. Murat Şeker, “25 yıllık dostum Nejat. ‘İki Süper Film Birden’de konuk oyunculuk yapmıştı ama gerçek anlamda sinemada ilk kez bir araya geliyoruz” dedi. Cast çalışmaları süren film, 2020’nin yaz aylarında çekilecek ve 1 Ocak 2021’de vizyona girecek.
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