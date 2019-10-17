Dilber Ay kimdir, kaç çocuğu var?
29 Nisan 2019 tarihinde hayatını kaybeden Dilber Ay’ın çocuklarının miras kavgasına tutuştuğu ve bu nedenle ünlü sanatçının mezarının açılacağı iddia edildi. İddialar ardından Dilber Ay’ın hayatı ve çocuklarına dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Dilber Ay kimdir, kaç çocuğu var?
Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu üçüncü sınıfa kadar okudu. Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, 13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlenen Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda Flash TV'de yaptığı 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü oldu.
İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse girme nedenini paylaştı. Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" açıklamasında bulunmuştu.
1998’de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi. Dilber Ay'ın iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu var ancak iki kızı nüfusta ünlü sanatçının üzerine kayıtlı değil. Arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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