Dilber Ay kimdir? Dilber Ay'ın biyografisi
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca pek çok albüm ve konsere imza atan sanatçı, son dönemlerde oynadığı reklam filmleri ve yer aldığı müzik programlarıyla gündemde geliyordu. Peki, ünlü türkücü Dilber Ay kimdir? İşte, Dilber Ay'ın biyografisi...
1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu üçüncü sınıfa kadar okudu. Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, 13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlenen Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda Flash TV'de yaptığı 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü de oldu.
İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı. 1998’de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi. Bir röportajında evliliğiyle ilgili konuşan Dilber Ay, “İlk günkü sevgi ve heyecan ikimizde de hâlâ var. Zaten olmasa bugünlere gelemezdik.” açıklamasında bulunmuştu.
ALBÜMLERİ
Dilberay - Dilberay (1974)
Dilberay - 3 - Türküola (1975)
Dilberay - Meyrik (1981)
Dilberay - HazaL (1986)
Dilberay - Barak Muhabbeti 1 (1987)
Dilberay - Barak Muhabbeti 2 (1988)
Dilberay - Postaci Emmi (1990)
Dilberay - Oturak Havaları (1990)
Dilberay - Yandim Eyvah (1993)
Dilberay - Dağlar Oy (1993)
Dilberay - Bırak Ona Da Dokunma (1994)
Dilberay - Kisi Bitmez Daglarimin (1995)
Dilberay - Barak Kızı (1996)
Dilberay - Ölesen Gelin (1999)
Dilberay - Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)
Dilberay - Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)
Dilberay - Oturdum Mezar Taşına (2002)
Dilberay - Maraşlı Gelin (2004)
Dilberay - Hasrete Koştuk (2005)
Dilberay - Alıp Başımı Gideyim (2005)
Dilberay - Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)
Dilberay - Ellerin Olmus (2008)
Dilberay - Ötme Bülbül (2009)
Dilberay - Be Zalim - İtfaiyeci (2010)
Dilberay - Darıldım Sana (2011)
FİLMLERİ
Beynelmilel (Arzum) - 2006
Hayat Sana Güzel - 2014
Mazlum Kuzey - 2014
Figüran - 2015
Yorumları Göster
Yorumları Gizle