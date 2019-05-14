Dilara Öztunç kimdir?
Dilara Öztunç, bir süredir aşk yaşadığı fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile nikah masasına oturdu. Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Dilara Öztunç’un hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Dilara Öztunç kimdir?
Küçük Sırlar, Gün Akşam Oldu, Fatih Harbiye gibi dizilerle tanınan Dilara Öztunç, 17 Mart 1989 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelen Dilara Öztunç’un babası opera sanatçısıdır. Maltepe Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. 2008'de Kayıp Prenses isimli dizide Peri olarak yer aldı. Dizi, ölümsüzlükten vazgeçip aşık olduğu adamın yanında kalmayı seçen Defne isimli bir perinin ve ailesinin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Yıldız Çağrı Atiksoy, Sinan Sümer ve Çağla Şimşek yer aldı. 2010'da Küçük Sırlar isimli dizide Heves karakterine hayat verdi.
2013 yılında Fatih Harbiye isimli dizide Pelin karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerini Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ve Yunus Emre Yıldırımer üstleniyor. Dilara Öztunç 2015'te, Gamsız Hayat isimli dizide Nurcan karakterini canlandırdı.
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