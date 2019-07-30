Dilan’dan trend dersleri
2019 yazının ideal plaj şıklığı nasıl yakalanır, bakalım.
Yaz sıcağında içimizi rahatlatan bir kare Dilan Çiçek Deniz’den.
Renkli çerçeveli retro gözlüklerle başlamış işe.
Ardından yine sezon hiti bralette tarzı sportif tarzda bir bikini üstü.Altına renkleriyle paslaşan bir pareo.
Son olarak “ev terlikleri”. Hermes bu terliklerin benzerini piyasaya sürdü ve “ev terliği” akımı patladı.
Envai çeşidini görmemiz bu yüzden. Hem stil hem renk uyumu olarak hatalı pozisyonda bulunmamış Dilan. Hatta pareosunun yırtmacı biraz daha kapalı olsa bu kıyafetle dışarı bile çıkabilir.
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