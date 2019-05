Dilan: Modern Sindirella Meryem: demode

Aslı Barış: Malum haftanın gündemi Cannes... Görmüşsünüzdür, Meryem Uzerli festival çıkarması yapanlardan. Transparan tasarımı ile gündemdeydi...



Başak Dizer Tatlıtuğ:

Elbisesinin transparanlığına hiç takılmadım, içinde ten rengi mayosu var, klasik bir model ve kumaş. Önden duruş pozu gayet olmuş ama arkadan eteğini çekiştirirken çekmişler. O sebeple çok fazla dikkat çekmiş ve kötü durmuş. Model ve kumaş olarak bana genel olarak sıradan geldi.



Ceylan Atınç: Meryem Uzerli kırmızı halı seremonilerini çok seviyor bence ama sanki profesyonel bir el değmeli. Seçimlerini biraz demode buluyorum. Özellikle saç-makyaj konusunda çalıştığı isimleri değiştirmeli.

Aslı Barış: Ben de makyaja çok takıldım... Makyaj insanı olduğundan güzel göstermeye yaramaz mı? Uzun uzun baktım, yüzüne ne yapmış anlamadım. Hayat dolu yüzü gitmiş sanki.

Neyse, diğer bir isme gelelim, Dilan Çiçek Deniz...

Başak Dizer Tatlıtuğ: Dilan Çiçek Deniz’in Hakan Yıldırım tasarım elbisesi mavinin en güzel tonu ve onun güzelliği ile birleşmiş. Mücevherleriyle de birlikte bütün olarak çok hoş olmuş. Çok iyi taşımış.





Ceylan Atınç: Dilan’ın tek bir kostümünü gördüm, Hakan Yıldırım imzası olduğu çok belli olan, genç duruşu ile ona yakışan, bedenini güzel saran, rengiyle etkileyen, başarılı bir seçimdi.

Aslı Barış: Bence de çok başarılıydı. Peki başka beğendiğiniz isimler var mı?

Ceylan Atınç:

Bella Hadid hem gündüz hem gece Dior seçimleri ile favorim.

Başak Dizer Tatlıtuğ:

Bence de Dior tasarımı çok güzeldi.

Aslı Barış: Mutluluktan gözlerim yaşardı sevgili konsey üyeleri... Hemfikir miyiz her konuda bu hafta?

Benden de Bella’ya tam not. Zaten Cannes tarzını çok iyi oturtmuş bir isim. Her sene bahsettiriyor kendinden.

Bir dönem Brigitte Bardot Cannes için neyse, Bella da artık o. Özdeşleşen bir isim olma yolunda.

Mayo, bikiniyi tahttan etti





Aslı Barış: Havuz sezonunun açılmasına az kaldı. Plaj çantamızda neler olsun, ne tip mayo-bikini tarzları favorileriniz bu yıl?

Başak Dizer Tatlıtuğ:

Bikini yerine mayo benim favorim bu sene... Her tarz yüksek kesim mayo ve balenli kuplu mayolar moda. Mutlaka tiril tiril beyaz gömlek, sırt çantası ve jean şortlar sahil tarzım. Hasır şapka olayı benlik değil ama beyzbol keplerine hayır demem.

Ceylan Atınç: Ben tek parça, düz renk mayo seviyorum. Jean’le veya yüksek bel pantolon ile bile giyilen daha kalın kumaşlı mayolar var. Onları çok rahat ve sportif buluyorum. Derin V bikini altları inanılmaz güzel ama üzgünüm, herkese yakışmayacak.

Aslı Barış:

Evet, beden tipine uygun model seçmek işin en önemli noktası. Ben sportif kesimli modelleri çok beğeniyorum. Yanları hafif oyuk modeller de hoşuma gidiyor çünkü daha zayıf gösterdiğini düşünüyorum. Beyaz ve puantiye revaçta ama seçerken astarının iyi olmasına da dikkat edilmeli, aman diyeyim.