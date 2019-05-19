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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Dilan: Modern Sindirella Meryem: demode

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Dilan: Modern Sindirella Meryem: demode

Moda konseyi, Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısını inceledi. Kimler sınıfta kaldı, kimler büyüledi?

Aslı Barış: Malum haftanın gündemi Cannes... Görmüşsünüzdür, Meryem Uzerli festival çıkarması yapanlardan. Transparan tasarımı ile gündemdeydi...

Dilan: Modern Sindirella Meryem: demode

Başak Dizer Tatlıtuğ:
Elbisesinin transparanlığına hiç takılmadım, içinde ten rengi mayosu var, klasik bir model ve kumaş. Önden duruş pozu gayet olmuş ama arkadan eteğini çekiştirirken çekmişler. O sebeple çok fazla dikkat çekmiş ve kötü durmuş. Model ve kumaş olarak bana genel olarak sıradan geldi.
Dilan: Modern Sindirella Meryem: demode

Ceylan Atınç: Meryem Uzerli kırmızı halı seremonilerini çok seviyor bence ama sanki profesyonel bir el değmeli. Seçimlerini biraz demode buluyorum. Özellikle saç-makyaj konusunda çalıştığı isimleri değiştirmeli.
Aslı Barış: Ben de makyaja çok takıldım... Makyaj insanı olduğundan güzel göstermeye yaramaz mı? Uzun uzun baktım, yüzüne ne yapmış anlamadım. Hayat dolu yüzü gitmiş sanki.
Neyse, diğer bir isme gelelim, Dilan Çiçek Deniz...
Başak Dizer Tatlıtuğ: Dilan Çiçek Deniz’in Hakan Yıldırım tasarım elbisesi mavinin en güzel tonu ve onun güzelliği ile birleşmiş. Mücevherleriyle de birlikte bütün olarak çok hoş olmuş. Çok iyi taşımış.
Dilan: Modern Sindirella Meryem: demode


Ceylan Atınç: Dilan’ın tek bir kostümünü gördüm, Hakan Yıldırım imzası olduğu çok belli olan, genç duruşu ile ona yakışan, bedenini güzel saran, rengiyle etkileyen, başarılı bir seçimdi.
Aslı Barış: Bence de çok başarılıydı. Peki başka beğendiğiniz isimler var mı?
Ceylan Atınç:
Bella Hadid hem gündüz hem gece Dior seçimleri ile favorim.
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Bence de Dior tasarımı çok güzeldi.
Aslı Barış: Mutluluktan gözlerim yaşardı sevgili konsey üyeleri... Hemfikir miyiz her konuda bu hafta?
Benden de Bella’ya tam not. Zaten Cannes tarzını çok iyi oturtmuş bir isim. Her sene bahsettiriyor kendinden.
Bir dönem Brigitte Bardot Cannes için neyse, Bella da artık o. Özdeşleşen bir isim olma yolunda.
Mayo, bikiniyi tahttan etti
Dilan: Modern Sindirella Meryem: demode


Aslı Barış: Havuz sezonunun açılmasına az kaldı. Plaj çantamızda neler olsun, ne tip mayo-bikini tarzları favorileriniz bu yıl?
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Bikini yerine mayo benim favorim bu sene... Her tarz yüksek kesim mayo ve balenli kuplu mayolar moda. Mutlaka tiril tiril beyaz gömlek, sırt çantası ve jean şortlar sahil tarzım. Hasır şapka olayı benlik değil ama beyzbol keplerine hayır demem.
Ceylan Atınç: Ben tek parça, düz renk mayo seviyorum. Jean’le veya yüksek bel pantolon ile bile giyilen daha kalın kumaşlı mayolar var. Onları çok rahat ve sportif buluyorum. Derin V bikini altları inanılmaz güzel ama üzgünüm, herkese yakışmayacak.
Aslı Barış:
Evet, beden tipine uygun model seçmek işin en önemli noktası. Ben sportif kesimli modelleri çok beğeniyorum. Yanları hafif oyuk modeller de hoşuma gidiyor çünkü daha zayıf gösterdiğini düşünüyorum. Beyaz ve puantiye revaçta ama seçerken astarının iyi olmasına da dikkat edilmeli, aman diyeyim.

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