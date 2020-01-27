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Haber Giriş: 27.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Dilan Gerede Erkaya kız arkadaşıyla yemekte

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Dilan Gerede Erkaya kız arkadaşıyla yemekte

Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya önceki akşam Bebek’teki bir kafede görüntülendi.

Adı daha önce Aylin Koç ve Aleyna Tilki ile anılan Dilan Gerede Erkaya’nın yanında bu kez başka bir kadın vardı. Baş başa yemeğe çıkan ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

İki genç, sipariş verdikleri yemeklerin gelmesini birbirlerinin omzuna yatarak bekledi. Erkaya, masaya getirilen çorbayı kaseyle içerken objektife yansıdı. 

Dilan Gerede Erkaya kız arkadaşıyla yemekte



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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