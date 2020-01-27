Dilan Gerede Erkaya kız arkadaşıyla yemekte

Adı daha önce Aylin Koç ve Aleyna Tilki ile anılan Dilan Gerede Erkaya’nın yanında bu kez başka bir kadın vardı. Baş başa yemeğe çıkan ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.



İki genç, sipariş verdikleri yemeklerin gelmesini birbirlerinin omzuna yatarak bekledi. Erkaya, masaya getirilen çorbayı kaseyle içerken objektife yansıdı.







