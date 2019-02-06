Dilan Çıtak Tatlıses hastanelik oldu
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses 4 gündür hastanede.
Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medyadan takipçilerine bilgi verdi. Tatlıses: Ağır bir enfeksiyon kapmışım daha iyi olmak için bir süre hastanede kalacağım. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim." dedi.
İbrahim Tatlıses ise kızı Dilan'a çiçek ve bir not yolladı. Tatlıses notta şunu yazdı: "Geçmiş olsun canım kızım. Allah şifa versin, hemen iyileş İnşallah..." yazdı
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