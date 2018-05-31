Dilan Çiçek estetik haberlerine böyle cevap verdi
Çukur dizisinin Sena’sı Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Etiler’deki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi.
Şapka ve güneş gözlüğü takan ünlü oyuncu, klinikten taksiyle ayrıldı.
BENİM AİLEM DE OKUYOR!
Dilan Çicek Deniz, bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaşarak bu notu düştü:
"Estetik ile ilgili sorulmadan ve araştırılmadan yapılan bir haber maalesef çok yanlış ve çirkin haberlere sebebiyet vermeye başladı. Bir kişinin üzerine bir şeyi yapıştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yüzümde hiç estetik yoktur. Bu konuda kişisel haklarıma zarar veren haberler ile ilgili gerekli hukuksal işlemler yapılacaktır.
14 yaşımda çekilmiş bir fotoğraf ile 23 yaşımda çekilmiş fotoğraf karşılaştırılıyor ! Ergenlik ile genç kızlık arasındaki gelişimden ve değişimden bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum...
Ayrıca çok basit makyaj tüyolarım ve püf noktalarım da var 🤫 3 dkda estetiksiz çözüm videosu için takipte kalın 🤓
Son olarak da bazı gazeteci arkadaşların kalemini biraz daha özenli kullanmasını rica ediyorum yalan haber sınırını aştı benim de ailem haberleri okuyor..."
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