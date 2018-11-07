Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Dilan Çiçek Deniz, özel hayatı ve oyunculuk kariyeri ile magazin dünyasını yakından takip eden kişilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 2014 yılında Miss Turkey İkincisi olan Dilan Çiçek Deniz, bu tarihten itibaren oyunculuk kariyerine başlamış ve Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları isimli projelerde yer almıştır. Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek ödüllerinde Yıldızı Parlayanlar ödülüne sahip olmuştur. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Anne ve babası öğretmen olan Dilan Çiçek, daha lise yıllarındayken tiyatro eğitimi almıştır. O dönemde liseler arası tiyatro yarışmasına katılan güzel isim, oyunculuk alanındaki yeteneğini ödülle taçlandırmıştır.
Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır.
Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.
İlk rolü 2015'de Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.
2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif’ karakterine hayat verdi.
"Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynayan oyuncu, dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmıştır.
Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görülmüştür.
Dilan Çiçek Deniz, 2018 yılı itibariyle Çukur dizisinin başrolünde yer almaktadır.
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