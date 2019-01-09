Didem Soydan kimdir, kaç yaşında?
Didem Soydan sıra dışı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle cesur pozları çok konuşulan Didem Soydan’ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Didem Soydan kimdir, kaç yaşında?
Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan, baba tarafı ise Arnavutlu göçmeni olan Didem Soydan, 1 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Modellik deneyimini 20’li yaşlarda yaşayan Didem Soydan, Hakan Yıldırım ve Özlem Süer gibi pek çok modacının defilesine çıktı. Modelliğin ardından televizyon dünyasında da şansını deneyen Didem Soydan, Güzel Çirkin ve Aşk Yeniden dizilerinin kadrosunda yer aldı. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı romantik komedi türündeki Aşk Yeniden dizisinde sosyetik güzel İrem’i canlandırdı. Didem Soydan, bir dönem şarkıcı Can Bonomo ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyordu. Evlenmeleri beklenen ikili sürprizi bir kararla yollarını ayırdı.
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