Devrim Yakut: Böyle anne görmedim

Yakut, filmde güç ve paraya çok önem veren sıra dışı bir anneyi canlandırdı. Ünlü oyuncu, ‘Yakut Ana’ rolü için “Pek alışık olmadığımız türden bir anne diyebiliriz. Ben etrafımda böyle bir anne görmedim” dedi. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş’ın da rol aldığı komedi filmi, 1 Ocak’ta vizyona girecek.