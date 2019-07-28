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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)
28.07.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

"Devrik kralım benim, güle güle git" Oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

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"Devrik kralım benim, güle güle git" Oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir hastanede tedavisi süren ve taburcu edildikten sonra evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan (75), son yolculuğuna uğurlandı.

Yalçın Gülhan'ın cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye Gülhan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda sinema sanatçısı katıldı. Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan, taziyeleri kabul etti. Serpil Gülhan, eşinin tabutuna sarılarak, "devrik kralım benim, güle güle git", "ben hakkımı helal ettim, sen de helal et" diyerek ağladı.

Devrik kralım benim, güle güle git Oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

“ÇOK GÜZEL BİR ADAMI KAYBETTİK"
Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan, “Çok güzel bir adamı kaybettik. Çok temiz kalpliyi. Hiç kimsenin arkasından bir gün kötü bir laf söylediğini duymadım. Güldürürdü bizi. Herkesi mutlu etti. Öbür tarafta da mutlu olur inşallah. Elimizden geleni yaptık ama bu kadarmış vadesi. Mekanı cennet olsun." dedi.
Devrik kralım benim, güle güle git Oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

“GÜZEL BİR İNSAN DAHA GİTTİ"
Sanatçı arkadaşı Müjdat Gezen, “Çok değerliydi. Benim asker arkadaşımdı. 55 sene önce birlikte askerlik yaptık. Aynı tiyatroda çalıştık. Diziler, filmler.. Eşi Serpil son dakikaya kadar saniye yanından ayrılmadı ama böyleymiş. İnsan gibi bir insanı kaybettik. Çok iyi oyuncuydu. Çok beğenirdim ben oyunculuğunu. Hababam Sınıfı'nda da beraber oynamıştık. Güzel bir insan daha gitti. Nur içinde yatsın." diye konuştu.
Sinan Bengier ise, “Çok sevilen bir insandı. Arkadaşlarla otururken, konuşurken Yalçın'ın adı mutlaka anılırdı. Her birlikte olduğumuzda adı geçerdi. Mekanı cennet olsun. İyi bir aktördü, iyi bir insandı. Hakkında çıkan yazılara bakıyoruz. Hiç kimse kötü bir şey dememiş, o çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.
Yalçın Gülhan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Devrik kralım benim, güle güle git Oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı


 

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