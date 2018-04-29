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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
29.04.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Devreye Türkan Şoray girdi

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
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Devreye Türkan Şoray girdi

Müjdat Gezen’in yeni müzikalinde Türkan Şoray’ın gençliğini oynayacak isim belli oldu. Aranan oyuncu gazete ilanıyla bulunamayınca devreye Şoray girdi, kendisini oyuncu Melike İpek Yalova’nın canlandırmasını istedi.

USTA oyuncu Müjdat Gezen, hem yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği müzikal projesi için oyuncu arayışına başlamış, Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın gençliğini canlandıracak oyuncuyu bulmak için de geçen ay gazete ilanı vermişti. Role 197 kişi aday oldu, ancak hiçbiri seçilmedi. Müjdat Gezen sonunda devreye Türkan Şoray’ın girdiğini ve oyuncuyu kendisinin seçtiğini söyledi: “İlandan bir gün sonra yüzlerce kişi aradı. Talep çok olunca iki gün sonra sınav yaptık. Ama gelenlerin Türkan’la alakası yoktu. Kimi aşırı kiloluydu, kimi 50 yaş üstüydü. Hatta mavi gözlü, sarı saçlılar bile geldi.
heyecandan titriyordu
Sınav sonrası 197 kişiyi 68’e düşürdük. Onların arasında da Türkan’ın gençliğine benzeyen pek yoktu. Sonra Türkan dedi ki ‘Melike İpek Yalova’yla bir görüşelim. Ben kendisini beğeniyorum, bana da çok benziyor.’ Ben de Melike’ye ulaştım. Konuştuk ve anlaştık.” Gezen, Yalova’nın teklif karşısında çok mutlu olduğunu anlattı: “Zaten Melike de Türkan Şoray hayranıymış. Her filmini izleyip her olayını takip ediyormuş. Benimle görüşmeye geldiğinde heyecandan titriyordu.” Provalarına eylül ayında başlanacak müzikal, ekimde Maslak TİM Show Center’da sahnelenecek.

Meğer beni Penélope Cruz sanmışlar
Meğer beni Penélope Cruz sanmışlar
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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