Devreye Türkan Şoray girdi
Müjdat Gezen’in yeni müzikalinde Türkan Şoray’ın gençliğini oynayacak isim belli oldu. Aranan oyuncu gazete ilanıyla bulunamayınca devreye Şoray girdi, kendisini oyuncu Melike İpek Yalova’nın canlandırmasını istedi.
USTA oyuncu Müjdat Gezen, hem yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği müzikal projesi için oyuncu arayışına başlamış, Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın gençliğini canlandıracak oyuncuyu bulmak için de geçen ay gazete ilanı vermişti. Role 197 kişi aday oldu, ancak hiçbiri seçilmedi. Müjdat Gezen sonunda devreye Türkan Şoray’ın girdiğini ve oyuncuyu kendisinin seçtiğini söyledi: “İlandan bir gün sonra yüzlerce kişi aradı. Talep çok olunca iki gün sonra sınav yaptık. Ama gelenlerin Türkan’la alakası yoktu. Kimi aşırı kiloluydu, kimi 50 yaş üstüydü. Hatta mavi gözlü, sarı saçlılar bile geldi.
heyecandan titriyordu
Sınav sonrası 197 kişiyi 68’e düşürdük. Onların arasında da Türkan’ın gençliğine benzeyen pek yoktu. Sonra Türkan dedi ki ‘Melike İpek Yalova’yla bir görüşelim. Ben kendisini beğeniyorum, bana da çok benziyor.’ Ben de Melike’ye ulaştım. Konuştuk ve anlaştık.” Gezen, Yalova’nın teklif karşısında çok mutlu olduğunu anlattı: “Zaten Melike de Türkan Şoray hayranıymış. Her filmini izleyip her olayını takip ediyormuş. Benimle görüşmeye geldiğinde heyecandan titriyordu.” Provalarına eylül ayında başlanacak müzikal, ekimde Maslak TİM Show Center’da sahnelenecek.
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