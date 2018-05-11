Devran Çağlar'ın son halini görenler tanıyamıyor
Kısa bir süre önce öldü iddialarıyla gündeme gelen Devran Çağlar, yıllar sonra ortaya çıktı. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar’ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. Peki, yaşamını Almanya’da sürdüren Devran Çağlar kimdir?
Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti Ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade eden Devran Çağlar, usta oyuncu Eşref Kolçak’ın kendisinin de babası olduğunu iddia etmişti. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Devran Çağlar uzun yıllardır Almanya’da yaşıyor ve sahne almaya devam ediyor.
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