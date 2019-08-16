Devran Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı?
80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar, Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar’ın vefat haberi sahne alacağı mekanın sahibinden geldi. İşte, Devran Çağlar’ın hayatına ilişkin bilgiler ve ölümüyle ilgili ayrıntılar…
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Devran Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Yapılan incelemede Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
İşletmenin sahibi Yavuz Hancı " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık. Olay yerine gelen savcı inceleme yapıyor " dedi.
2017 yılında Onur Akay'ın sosyal medya hesabından 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar'ın, Almanya'da hayatını kaybettiği duyurulmuş ancak haber asılsız çıkmıştı.
Devran Çağlar kimdir?
Devran Çağlar, 1 Ocak 1963 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Devran Çağlar, ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.
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