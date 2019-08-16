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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Devran Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı?

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Devran Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı?

80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar, Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar’ın vefat haberi sahne alacağı mekanın sahibinden geldi. İşte, Devran Çağlar’ın hayatına ilişkin bilgiler ve ölümüyle ilgili ayrıntılar…

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Devran Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Yapılan incelemede Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İşletmenin sahibi Yavuz Hancı " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık. Olay yerine gelen savcı inceleme yapıyor " dedi.

2017 yılında Onur Akay'ın sosyal medya hesabından 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar'ın, Almanya'da hayatını kaybettiği duyurulmuş ancak haber asılsız çıkmıştı.

Devran Çağlar kimdir?

Devran Çağlar, 1 Ocak 1963 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Devran Çağlar, ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.

 

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