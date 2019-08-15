Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar kaç yaşında ve nereliydi?
80'li ve 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar’ın ölüm haberi magazin basınına bomba gibi düştü. Seslendirdiği şarkılarla adından bir dönem oldukça söz ettiren Devran Çağlar, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Peki, Devran Çağlar kimdir?
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Devran Çağlar'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Devran Çağlar'ın hakkında merak edilenler...
1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.
Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla tanınan Devran Çağlar 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirme ameliyatı da olmuştu
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