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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar kaç yaşında ve nereliydi?

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Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar kaç yaşında ve nereliydi?

80'li ve 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar’ın ölüm haberi magazin basınına bomba gibi düştü. Seslendirdiği şarkılarla adından bir dönem oldukça söz ettiren Devran Çağlar, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Peki, Devran Çağlar kimdir?

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Devran Çağlar'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Devran Çağlar'ın hakkında merak edilenler...

1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla tanınan Devran Çağlar 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirme ameliyatı da olmuştu

 

 

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