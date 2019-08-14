Devlerin düeti
21-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’ne usta isimlerin düetleri damga vuracak.
Poll Production organizasyonu Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, devlerin düetine sahne olacak. Arabesk müziğin sevilen isimleri Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun yoğun istek üzerine bir ay içerisinde ikinci kez Harbiye’de sevenleriyle buluşacak. 21 Ağustos’ta sahne alacak olan ikili, en güzel aşk şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirecek. Deniz Seki ve Rafet El Roman 22 Ağustos’ta, Bülent Ersoy ve Selami Şahin de 26 Ağustos’ta Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.
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