Derya Uluğ hakareti affetmedi
Derya Uluğ’un Twitter’dan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Kemal S. hakkında açılan davanın ilk duruşması önceki gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Uluğ’un “Canavar” isimli şarkısının koreografisi beğenmeyerek ünlü şarkıcıya ağır küfürler ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen Kemal S., savunmasında “Twitter hesabım bloke edildi. Bu paylaşımı ben yapmadım” dedi. Mahkeme, Kemal S.’nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.
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