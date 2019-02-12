"Geçirdiğim tatsız kazanın ardından..." Derya Tuna taburcu oldu
Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren Derya Tuna, taburcu oldu.
Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde aniden dengesini kaybederek düşmüştü. Hemen hastaneye kaldırılan Tuna, ameliyat edilmişti. Derya Tuna, hastaneden taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp "Geçirdiğim tatsız kazanın ardından çok şükür bugün evimdeyim... Arayan, yanımda olan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler. Sağlık hepimizle olsun" yazdı.
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