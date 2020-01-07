Ders niteliğinde (Margot RobbIe)

Altın Küre’nin de en elegan kadınıydı bence.

Kendine has bir zevki var.

Asla ‘büyük’ kıyafetler giymiyor.

Robbie, straplez boncuk işlemeli bu Chanel Couture elbisesiyle, elbisesinin cep detaylarıyla ve son derece doğal saçlarıyla ders veriyor.

Bizimkiler alır mı...