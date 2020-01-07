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Haber Giriş: 07.01.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Ders niteliğinde (Margot RobbIe)

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Ders niteliğinde (Margot RobbIe)

Margot Robbie, her ödül töreninde “Acaba bu sefer ne giyecek” diye merak ettiğim, benim için kırmızı halının en stil sahibi isimlerinden...

Altın Küre’nin de en elegan kadınıydı bence.
Kendine has bir zevki var.
Asla ‘büyük’ kıyafetler giymiyor.
Robbie, straplez boncuk işlemeli bu Chanel Couture elbisesiyle, elbisesinin cep detaylarıyla ve son derece doğal saçlarıyla ders veriyor.
Bizimkiler alır mı...

Ders niteliğinde (Margot RobbIe)

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