Derin Mermerci ve Cem Aydın bir araya geldi

Cem Aydın, çıkışta boşanmayla ilgili sorulara “Evet, boşandık ama her zaman bir aradayız. Bizi hep bir arada görebilirsiniz” yanıtını verdi.



EŞİNE BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Anlaşmalı olarak Cem Aydın'dan boşanan Derin Mermerci, eşine bu sözlerle veda etti:

7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık.. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dostun kutlamalarına.. Bugün de yeni hayatımıza.. İkimizin de yolu açık olsun Cemo’cum.



