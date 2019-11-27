Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında?
Cemiyet hayatının tanınmış ismi Derin Mermerci ile Cem Aydın evliliklerini bitirme kararı aldı. Resmi olarak boşanma islemlerini başlatan Mermerci ile Aydın'ın 2013'te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri toplam 6 yıl sürdü. Boşanma haberleri ardından gözler bir kez daha Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci'nin hayatına çevrildi. Peki, Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında?
Cemiyet hayatının tanıdık simalarından Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı Mehmet Ata Mermerci, Annesinin adı Ender Mermerci'dir. Yosun ve Tansa adında iki ablası var. Babası Mehmet Ata Mermerci Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibidir.
Derin Mermerci, Saint Joseph lisesinden mezun oldu. Üniversite için tekrar Amerika'ya gitti ve Bryant College'da bir süre pazarlama okuduktan sonra Paris'te 'Design Marketing' çalıştı. Derin Mermerci, 27 Eylül 2013 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Aydın ile evlendi. Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift 2019 kasım ayında boşanma kararı aldı. Resmi olarak boşanma islemlerini başlatan Mermerci ile Aydın'ın 2013'te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri toplam 6 yıl sürdü.
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