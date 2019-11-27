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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında?

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Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında?

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Derin Mermerci ile Cem Aydın evliliklerini bitirme kararı aldı. Resmi olarak boşanma islemlerini başlatan Mermerci ile Aydın'ın 2013'te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri toplam 6 yıl sürdü. Boşanma haberleri ardından gözler bir kez daha Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci'nin hayatına çevrildi. Peki, Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında?

Cemiyet hayatının tanıdık simalarından Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı Mehmet Ata Mermerci, Annesinin adı Ender Mermerci'dir. Yosun ve Tansa adında iki ablası var. Babası Mehmet Ata Mermerci Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibidir.

Derin Mermerci,  Saint Joseph lisesinden mezun oldu. Üniversite için tekrar Amerika'ya gitti ve Bryant College'da bir süre pazarlama okuduktan sonra Paris'te 'Design Marketing' çalıştı. Derin Mermerci, 27 Eylül 2013 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Aydın ile evlendi. Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift 2019 kasım ayında boşanma kararı aldı. Resmi olarak boşanma islemlerini başlatan Mermerci ile Aydın'ın 2013'te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri toplam 6 yıl sürdü.

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