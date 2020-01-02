Deren Talu'nun sevgilisi Kerim Sabancı kimdir, kaç yaşında?

Türk iş adamı. Kerim Sabancı, 17 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 2004-2007 yılları arasında TÜSİAD başkanlığı yapan ve aynı zamanda Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri olan Kerim Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. 7 Haziran 1996'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı'dır.



Kerim Sabancı, eğitimini Amerika'nın California eyaletinde bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamlamıştır.] Şu an Densa Denizcilik Holding'te yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.