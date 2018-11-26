Defne Samyeli ve kızı Deren Talu isyan etti: Ne ilişkisi! Ne Londra'sı! Ne evi!
Bugün eşi Şeyma Subaşı'ndan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile adı anılan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu isyan etti...
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deren Talu " Böyle bir şey nasıl olabilir" dedi.
İşte Deren Talu'nun isyanı:
Çok kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez 'merhaba' demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim. İddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir!!! Hakkımda bu iddiaları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir bu amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz
HAYATIMIZDA BÖYLE ÇİRKİNLİKLER YOK
Bir açıklama da Defne Samyeli'den geldi:
Yine dedikodu, yine iftira yine sosyal medyada yorum adı altında bir ton rezillik! Ne ilişkisi! Ne Londra'sı! Ne evi? Hayatlarımızda böyle çirkinlikler yok. Kızım Deren'in adı karıştırmaya çalıştıkları, tamamen uydurma bu senaryoyu üreten, yazan, yayan herkes hakkında yasal yollara başvuruyoruz. Sorumlular elbette ortaya çıkacak, cezalarını çekecekler. 22 yaşında tertemiz genç bir insanı kendi karanlık ruhlarıyla böyle üzüp incitenler, mutlaka bedelini öderler.
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