Denizli’nin damadı iki davayı da kaybetti

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan ‘çocuk mallarının korunması’ davasının dilekçesinde, mimar Hüseyin Abdullah Burnaz’ın ilk evliliğini yaptığı Özlem Altay’dan 9 yıl önce boşandığı ve çiftin bugün 13 yaşında olan kızının velayetinin anneye verildiği anlatıldı.

Burnaz’ın protokol gereği çocuğu için aylık 4 bin 500 lira iştirak nafakası ödenmesine karar verildiğinin belirtildiği dilekçede, “Abdullah Burnaz, ayrıca boşandıktan itibaren 5 yıl içinde çocuk için 300 bin dolar değerinde bir ev satın alacak ve bu ev kızının adına tapuya tescil edilecekti. Ev alamadığı takdirde küçük kızın adına velayeten eski eşine 300 bin dolar ödenecekti. Burnaz halen eski eşinden olan küçük kızına aylık 5 bin 277 lira iştirak nafakası ödemektedir. Maddi durumu kötüye giden Abdullah Burnaz, çocuğu adına ev alamamıştır. Eski eşi de Abdullah Burnaz’a icra takibi başlatmıştır. Abdullah Burnaz 300 bin doları eski eşine ödemiştir. Burnaz’ın Ayvacık’taki zeytinlikten de payına düşenin ödenmesiyle küçük kızın malvarlığı 1 milyon 300 bin lira olmuştur. Ancak eski eş Özlem Altay, küçük kızının sahibi olduğu bu parayı iyi yönetmemiş, çocuğun mal varlığını kendi şahsi harcamaları için kullanmıştır. Küçük kızın mal varlığının korunup korunmadığının tespiti ile gerekirse çocuk mallarının ve gelirlerinin kayyuma devredilmesini istiyoruz” denildi.

1 milyon 27 bin lira değerinde altını var

Davaya cevap veren davalı eski eş Özlem Altay da çocuğun tüm mal varlığını mahkemeye bildirdiğini, çocuğun mal varlığını usulüne uygun şekilde yönettiğini belirterek davanın reddini istedi. Yapılan bilirkişi incelemesinde çocuğun 1 milyon 27 bin lira değerinde altını olduğu, geriye kalan 304 bin liranın da banka hesabında olduğu anlatıldı. Çocuk mallarının koruması davasını iki hafta önce karara bağlayan mahkeme, çocuğun mallarının korunmasında eski eşinin bir kötüye kullanımı olmadığını belirterek Burnaz’ın açtığı davayı reddetti.



Abdullah Burnaz’la Selin Deniz’li 2010 yılında evlendi.

Burnaz’ın masraflarını Denizli karşılıyor

Abdullah Burnaz’ın bir başka aile mahkemesine başvurarak eski eşi Özlem Altay’a ödediği 2 bin liralık nafakanın iptali için açtığı dava da karara bağlandı. Burnaz’ın avukatı, “Abdullah Burnaz şu anda Mustafa Denizli’nin kızıyla evlidir. Şu anda harcadığı bütün tasarruflar Mustafa Denizli tarafından karşılanmaktadır. Yaşamış olduğu iddia edilen lüks hayat Mustafa Denizli tarafından karşılanmaktadır. Ancak dava konusu nafaka bizzat Abdullah Burnaz tarafından ödenmektedir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Abdullah Burnaz’ın nafakanın iptaline ilişkin açtığı davanın da reddine karar verdi.



Mustafa Denizli