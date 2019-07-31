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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Denizli’nin damadı iki davayı da kaybetti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Denizli’nin damadı iki davayı da kaybetti

Mimar Abdullah Burnaz’ın 9 yıl önce boşandığı Özlem Altay’a açtığı 1 milyon 300 bin liralık çocuk mallarının korunması ve 2 bin liralık nafakanın iptaline ilişkin iki ayrı davayı mahkeme reddetti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan ‘çocuk mallarının korunması’ davasının dilekçesinde, mimar Hüseyin Abdullah Burnaz’ın ilk evliliğini yaptığı Özlem Altay’dan 9 yıl önce boşandığı ve çiftin bugün 13 yaşında olan kızının velayetinin anneye verildiği anlatıldı.

Burnaz’ın protokol gereği çocuğu için aylık 4 bin 500 lira iştirak nafakası ödenmesine karar verildiğinin belirtildiği dilekçede, “Abdullah Burnaz, ayrıca boşandıktan itibaren 5 yıl içinde çocuk için 300 bin dolar değerinde bir ev satın alacak ve bu ev kızının adına tapuya tescil edilecekti. Ev alamadığı takdirde küçük kızın adına velayeten eski eşine 300 bin dolar ödenecekti. Burnaz halen eski eşinden olan küçük kızına aylık 5 bin 277 lira iştirak nafakası ödemektedir. Maddi durumu kötüye giden Abdullah Burnaz, çocuğu adına ev alamamıştır. Eski eşi de Abdullah Burnaz’a icra takibi başlatmıştır. Abdullah Burnaz 300 bin doları eski eşine ödemiştir. Burnaz’ın Ayvacık’taki zeytinlikten de payına düşenin ödenmesiyle küçük kızın malvarlığı 1 milyon 300 bin lira olmuştur. Ancak eski eş Özlem Altay, küçük kızının sahibi olduğu bu parayı iyi yönetmemiş, çocuğun mal varlığını kendi şahsi harcamaları için kullanmıştır. Küçük kızın mal varlığının korunup korunmadığının tespiti ile gerekirse çocuk mallarının ve gelirlerinin kayyuma devredilmesini istiyoruz” denildi. 

1 milyon 27 bin lira değerinde altını var

Davaya cevap veren davalı eski eş Özlem Altay da çocuğun tüm mal varlığını mahkemeye bildirdiğini, çocuğun mal varlığını usulüne uygun şekilde yönettiğini belirterek davanın reddini istedi. Yapılan bilirkişi incelemesinde çocuğun 1 milyon 27 bin lira değerinde altını olduğu, geriye kalan 304 bin liranın da banka hesabında olduğu anlatıldı. Çocuk mallarının koruması davasını iki hafta önce karara bağlayan mahkeme, çocuğun mallarının korunmasında eski eşinin bir kötüye kullanımı olmadığını belirterek Burnaz’ın açtığı davayı reddetti.  

Denizli’nin damadı iki davayı da kaybetti

Abdullah Burnaz’la Selin Deniz’li 2010 yılında evlendi.

Burnaz’ın masraflarını Denizli karşılıyor

Abdullah Burnaz’ın bir başka aile mahkemesine başvurarak eski eşi Özlem Altay’a ödediği 2 bin liralık nafakanın iptali için açtığı dava da karara bağlandı. Burnaz’ın avukatı, “Abdullah Burnaz şu anda Mustafa Denizli’nin kızıyla evlidir. Şu anda harcadığı bütün tasarruflar Mustafa Denizli tarafından karşılanmaktadır. Yaşamış olduğu iddia edilen lüks hayat Mustafa Denizli tarafından karşılanmaktadır. Ancak dava konusu nafaka bizzat Abdullah Burnaz tarafından ödenmektedir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Abdullah Burnaz’ın nafakanın iptaline ilişkin açtığı davanın da reddine karar verdi.

Denizli’nin damadı iki davayı da kaybetti

Mustafa Denizli 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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