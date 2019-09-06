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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Deniz Tekin kimdir?

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Deniz Tekin kimdir?

Genç müzisyen Deniz Tekin, yeni şarkılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği 'Beni Vur' adlı şarkıyı yeniden yorumlayan Deniz Tekin, pek çok Rapçi ismin ortak projesi olan Susamam'a destek verdi. Peki, Deniz Tekin kimdir?

Türk müzisyen ve söz yazarı Hatice Deniz Tekin, 7 Haziran 1997 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Anne ve babası kamu sektöründe diş doktorluğu yaptığı için çocukluğu farklı illerde geçti. İlk olarak ailesiyle Mardin'e gitti ve ilkokulu burada bitirdi. Ardından Gaziantep'te ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Müziğe olan ilgisi babasının da teşvikleriyle piyano ve yan flüt ile başladı. Ortaokul ve lise yıllarında çeşitli yerel gruplarda yer aldı. Gaziantep'te SoundCloud gibi müzik paylaşım platformlarında çalışmalarını paylaştı ve ilgi gördü.

16 yaşında küçük kafelerde canlı müzik deneyimini gerçekleştirdi. Aynı zamanda çeşitli müzik platformlarında ‘Daphead’ kullanıcı adı ile kendi kayıtlarını paylaşıp bilinen şarkıların coverlarını yaptı ve ilgi gördü. 2017 yılında ise ilk stüdyo albümü "Kozakuluçka"yı yayımladı. Bu albümde Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği "Beni Vur" adlı şarkıyı yorumladı. Ayrıca "Bende Bir Problem Var şarkısına İstanbul'da bir klip çekti. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' kampanyasına destek verdi.

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