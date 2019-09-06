Deniz Tekin kimdir?
Genç müzisyen Deniz Tekin, yeni şarkılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği 'Beni Vur' adlı şarkıyı yeniden yorumlayan Deniz Tekin, pek çok Rapçi ismin ortak projesi olan Susamam'a destek verdi. Peki, Deniz Tekin kimdir?
Türk müzisyen ve söz yazarı Hatice Deniz Tekin, 7 Haziran 1997 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Anne ve babası kamu sektöründe diş doktorluğu yaptığı için çocukluğu farklı illerde geçti. İlk olarak ailesiyle Mardin'e gitti ve ilkokulu burada bitirdi. Ardından Gaziantep'te ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Müziğe olan ilgisi babasının da teşvikleriyle piyano ve yan flüt ile başladı. Ortaokul ve lise yıllarında çeşitli yerel gruplarda yer aldı. Gaziantep'te SoundCloud gibi müzik paylaşım platformlarında çalışmalarını paylaştı ve ilgi gördü.
16 yaşında küçük kafelerde canlı müzik deneyimini gerçekleştirdi. Aynı zamanda çeşitli müzik platformlarında ‘Daphead’ kullanıcı adı ile kendi kayıtlarını paylaşıp bilinen şarkıların coverlarını yaptı ve ilgi gördü. 2017 yılında ise ilk stüdyo albümü "Kozakuluçka"yı yayımladı. Bu albümde Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği "Beni Vur" adlı şarkıyı yorumladı. Ayrıca "Bende Bir Problem Var şarkısına İstanbul'da bir klip çekti. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' kampanyasına destek verdi.
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