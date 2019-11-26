Serdar Seki kimdir? Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki'nin son durumu
Şarkıcı Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi. Altı saatlik bir beyin ameliyatı olan Serdar Seki’nin doktoru ameliyat sonrasında kritik sürecin devam ettiğini söyledi. Yoğun bakıma alınan Serdar Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor. Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki kimdir?
Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle profesyonel anlamda 19 yıldır televizyon sektörünün değişik alanlarında; çeşitli tv programları, 200’ ü aşkın videoklip, tanıtım filmleri ve reklam filmleri olmak üzere bir çok alanda hizmette bulundu. 2010 yılının mayıs ayında “Skare Film Yapım” adını vererek kurduğu prodüksiyon şirketi ve profesyonel ekibiyle, birçok yapımın altına imza attı. 2014 yılının Ocak ayında şirketin ismini "Film Sanat" olarak değiştirerek daha büyük projelerle videoklıp, televizyon programları ve reklamların yanı sıra; sinema filmi ve dizi projeleriyle ilgili çalışmaları devam etmektedir.
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